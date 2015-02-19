Инспекторы нацпарка в Приморье держат оборону от огня

Сотрудники ФГБУ «Земли леопарда» находятся в режиме повышенной готовности в связи с напряженной пожароопасной обстановкой в Хасанском районе Приморья. Государственные инспекторы усиленно контролируют ситуацию у границ охраняемых территорий для обеспечения безопасности мест обитаний редких животных, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Решением региональных властей 18 января на территории Хасанского района введен особый противопожарный режим. Отсутствие снега и сильный ветер на самом южном участке края способствуют быстрому распространению огня, поглощающего сухую траву и листья. На «Земле леопарда» противопожарный режим продолжает действовать с 1 ноября.

Госинспекторы «Земли леопарда» несут усиленное дежурство у границ особо охраняемой природной территории. По запросу они также оказывают активную помощь сотрудникам Приморской авиабазы и МЧС в борьбе с огнем на соседствующих с нацпарком землях. При необходимости может быть задействован весь инспекторский состав.

«Мониторинг пожароопасной обстановки ведется круглосуточно, организовано усиленное патрулирование территории, – подчеркнул Георгий Лихачев, заместитель директора по лесохозяйственной службе ФГБУ «Земля леопарда». – В первую очередь мы работаем на упреждение палов, их оперативное тушение, и пожаров на охраняемой территории, и вблизи наших границ. Сухие травы и кустарники в мгновенье ока охватывает пламя от любой искры. От огня могут пострадать сотни гектаров лесных насаждений».

Особое внимание уделено учебным стрельбам Тихоокеанского флота ВМФ России, которые зачастую становятся причиной возникновения возгораний у местного военного полигона. От лица ФГБУ «Земля леопарда» в адрес командующего флотом адмирала Сергея Авакянца направлена телеграмма с просьбой временно прекратить стрельбы на данном объекте. Также в настоящее время готовится обращение в Министерство обороны с предложением о запрете проведения подобных мероприятий в пожароопасный период.

Дирекция ФГБУ «Земля леопарда» убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания на территории ООПТ необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по телефону 8(42331) 54-121.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]