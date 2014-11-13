Электроснабжение Арсеньева восстановлено

По информации АО «ДРСК», ремонтные бригады восстановили работу подстанции «Молодёжная». Утром 19 января электроснабжение потребителей г. Арсеньева от подстанции компании осуществляется в штатном режиме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 4 бригады энергетиков. Для скорейшего завершения работ в Арсеньев были привлечены дополнительные ремотные бригады из Кавалерово и Чугуевки. Всего на энергообъекте работало 16 специалистов.

Большая часть отключенных бытовых потребителей и социально значимые объекты – больница и котельные - оперативно были переведены на резервные схемы электроснабжения по сетям городской сетевой организации. Переключения потребителей Приморские электрические сети выполняли совместно со энергетиками городских электросетей г. Арсеньева.

Ремонтные работы на подстанции «Молодёжная» продолжались ночью. Утром в 8:30 энергетики начали поэтапное включение оборудования. К 10.00 было выполнено включение последнего потребителя, в полном объеме восстановлена подача напряжения на отходящие от подстанции линии. Работа энергооборудования осуществляется в обычном режиме.

Напоминаем, что после включения высоковольтной подстанции городская электросетевая компания Арсеньева производит поэтапный набор нагрузки.

18 января в 17.55 произошло технологическое нарушение подстанции «Молодёжная», которая обеспечивает электроэнергией г. Арсеньев. Более 15 000 жителей центральных районов Приморья остались без света.

По прибытию на место оперативно-выездная бригада энергетиков обнаружила задымление в ячейке 6 кВ. Специалистами было осмотрено оборудование подстанции, выполнены аварийно-восстановительные работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]