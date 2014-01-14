В Арсеньеве второй день устраняют последствия крупной энергоаварии

В Арсеньеве до сих по устраняют последствия энергоаварии, которая произошла вечером, 18 января. По данным @arstv аварийно-востанновительные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор. И хотя подача электричества к утру была возобновлена почти в полном объеме, жители пострадавших домов от аварии на подстанции "Молодежная" жалуются, что утром у них опять отключили электричество.

В городской администрации пояснили, что ремонтные работы ведутся на обьекте ДРСК нерпрерывно, помогают коллеги из других фиалалов ДРСК и Горэлектросетей. Все пять выгоревших фидеров заменили, сейчас ремонтируют шестой на резервном блоке. Вчера, чтобы дать свет в дома переподключали с других подстанций, сегодня начался обратный процесс. Поэтому везде по разному, где на 15 минут, где на 20, где на полчаса, все индивидуально, будут веерные отключения.

Напомним, причиной массового отключения света в Арсеньеве и Яковлевском районе стало возгорание на одной из подстанций.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]