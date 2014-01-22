10 человек оказались заблокированы в задымленных квартирах на пожаре во Владивостоке

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС, возгорание произошло 18 января в многоквартирном доме по адресу: Надибаидзе,32.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. Горела квартира на пятом этаже здания. Из-за сильного задымления в подъезде и необходимости эвакуации жильцов из отрезанных дымом квартир было принято решение о задействовании звеньев газодымозащитной службы. Горел холодильник, хозяйственная ниша и пол.

При помощи спасательных устройств, автолестницы и комплектов защиты органов дыхания на свежий воздух было выведено 10 человек.

В 18.25 пожар был локализован, а в 18.41 полностью ликвидирован, общая площадь возгорания составила 10 кв.м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыло 42 человека личного состава и 10 единиц техники.

Благодаря своевременному сообщению в пожарную охрану, жертв и распространения огня на большую площадь удалось избежать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]