Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:07
  9

Руфер проник на самый высокий небоскреб Дальнего Востока

Руфер проник на самый высокий небоскреб Дальнего Востока

Фото: @be_in_black

Руфер проник на стройку самого высокого здания Владивостока. Снимок сделан с высоты более 100 метров, на уровне 43-го этажа в строящемся здании, которое обещает стать самым высоким на Дальнем Востоке и Сибири. Вот как сопроводил фото его автор: «Как сделать такой снимок?
▫️Встать в 6 утра
▫️Проехать половину города
▫️Подняться на 43й этаж
▫️Встретить рассвет в -13°
▫️Сфотографировать ноги
▫️Уйти со стройки посреди рабочей смены»
К слову, это уже не первый снимок со строящегося небоскреба, который делает @be_in_black LДва опубликованных выше снимка сделаны чуть раньше. 

Снимки завораживают своей красотой и масштабом. Но каждый раз их создание сопряженно с риском для жизни и здоровья.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря