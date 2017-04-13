Руфер проник на самый высокий небоскреб Дальнего Востока
Руфер проник на стройку самого высокого здания Владивостока. Снимок сделан с высоты более 100 метров, на уровне 43-го этажа в строящемся здании, которое обещает стать самым высоким на Дальнем Востоке и Сибири. Вот как сопроводил фото его автор: «Как сделать такой снимок?
▫️Встать в 6 утра
▫️Проехать половину города
▫️Подняться на 43й этаж
▫️Встретить рассвет в -13°
▫️Сфотографировать ноги
▫️Уйти со стройки посреди рабочей смены»
К слову, это уже не первый снимок со строящегося небоскреба, который делает @be_in_black LДва опубликованных выше снимка сделаны чуть раньше.
Снимки завораживают своей красотой и масштабом. Но каждый раз их создание сопряженно с риском для жизни и здоровья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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