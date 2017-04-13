Руфер проник на самый высокий небоскреб Дальнего Востока

Руфер проник на стройку самого высокого здания Владивостока. Снимок сделан с высоты более 100 метров, на уровне 43-го этажа в строящемся здании, которое обещает стать самым высоким на Дальнем Востоке и Сибири. Вот как сопроводил фото его автор: «Как сделать такой снимок?

▫️Встать в 6 утра

▫️Проехать половину города

▫️Подняться на 43й этаж

▫️Встретить рассвет в -13°

▫️Сфотографировать ноги

▫️Уйти со стройки посреди рабочей смены»

К слову, это уже не первый снимок со строящегося небоскреба, который делает @be_in_black LДва опубликованных выше снимка сделаны чуть раньше.

Снимки завораживают своей красотой и масштабом. Но каждый раз их создание сопряженно с риском для жизни и здоровья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]