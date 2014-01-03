Приморское село едва не замерзло из-за аварии в системе водоснабжения котельной

В период с 4 по 8 января из-за разгерметизации в системе подачи воды для котельной №38, расположенной в селе Верхний Перевал, работниками 90 пожарной части 23 отряда противопожарной службы по охране Пожарского района был организован подвоз воды в котельную с помощью пожарной автотехники до устранения течи специалистами теплоснабжающей организации. Из-за аварийной ситуации, в числе прочих, под угрозой оказались объекты социальной инфраструктуры, такие как школа, детский сад, гостиница и амбулатория.

До окончания ремонтных работ пожарные произвели 23 выезда к реке Бикин для забора воды, транспортировав в общей сложности около 200 кубометров воды для непрерывной подачи тепловой энергии к жилым объектам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]