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В Приморье водитель автобуса при движении по маршруту развлекал себя фильмами

В Приморье водитель автобуса при движении по маршруту развлекал себя фильмами

Фото: УМВД по ПК

Госавтоинспекция города Артема провела проверку размещенного в  социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем рейсового автобуса. Со слов очевидцев, водитель маршрутного автобуса  №102, следовавшего по маршруту Угольная–Владивосток, во время движения смотрел фильм.

Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 46-летний водитель одного из  автотранспортных предприятий  города Артема, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

В 2018 году мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства).

Нарушителю вынесено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. С его работодателем сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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