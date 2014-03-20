В Приморье водитель автобуса при движении по маршруту развлекал себя фильмами
Госавтоинспекция города Артема провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем рейсового автобуса. Со слов очевидцев, водитель маршрутного автобуса №102, следовавшего по маршруту Угольная–Владивосток, во время движения смотрел фильм.
Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 46-летний водитель одного из автотранспортных предприятий города Артема, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
В 2018 году мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства).
Нарушителю вынесено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. С его работодателем сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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