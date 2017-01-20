На следующей неделе в Приморье потеплеет и ожидается снег

Начало новой рабочей недели в Приморском крае обойдётся без осадков. Ночь на понедельник, 21 января, под влиянием гребня антициклона останется морозной, −20…−32 °С, на побережье −12…−18 °С. Днём −9…−15 °С, на южном побережье −1…−7 °С. В дальнейшем давление над краем начнёт падать. В средней тропосфере потоки с северных поменяются на западные, и станет теплее.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогда.ру", к середине недели с районов Китая подойдёт очередной циклон. В Приморье местами пройдёт небольшой снег. Минимальная температура воздуха −17…−27 °С, на побережье −8…−15 °С. Максимальная будет колебаться от −4 °С на юге до −17 °С на севере.

Во Владивостоке первая половина недели будет сухой и солнечной, со свежим ветром. Ночная температура ожидается −11…−14 °С, дневная −5…−8 °С.

Сегодня, 19 января, воздух в Приморье прогреется до −1…−14 °C. В воскресенье синоптическая ситуация изменится. С районов Китая на Приморье сместится очередной циклон. Местами пройдёт небольшой снег. В ночные часы облачность не позволит воздуху сильно выхолодиться, и морозы ослабеют, −19…−27 °C, на побережье −8…−17 °C. Днём, наоборот, будет на 2–5 градусов холоднее, чем в субботу.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до −3…−6 °C. В воскресенье, 20 января, город накроет облачность, но существенных осадков не ожидается. Ночь станет теплее, а день холоднее на 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]