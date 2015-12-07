Ушел ко дну. Автомобиль вновь провалился под лед вместе с владельцем

В сети появиля очередной снимок автомобиля, ушедшего под лед. Белый кроссовер ушел на дно, провалившись под тонкий лед в районе станции Санаторная. По словам очевидцев, водитель уверено выехал на лед, не убедившись, что в этом месте ледовый панцырь "гуляет" и местами есть полыньи.

К слову, любители зимней рыбалки все реже рискуют выезжать на лед на автомобилях в этом районе Амурского залива. В основном, машины оставляют на побережье. Неделю назад, лед треснул почти на том же месте под другим кроссовером Nissan. Обошлось без пострадавших.

Спасатели, которым, как правило, приходится выдворять утопленников из ледовой ловушки отмечают, что ледовый слой в водоемах Приморья в этом году крайне неустойчивый. Толщита льда ниже средних многолетних значений, сообщает "Вести: Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]