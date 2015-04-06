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Вчера, 11:04
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Несколько жутких ДТП произошло в воскресенье в Приморье, есть погибшие

Несколько жутких ДТП произошло в воскресенье в Приморье, есть погибшие

Приморские Instagram-паблики сообщают о нескольких серьезных ДТП, которые произошли в разных районах края. В Уссурийске водитель седана не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. Автомобиль буквально расплющило.

По словам очевидцев, в машине находилось несколько пассажиров, которые получили травмы, но смогли выбраться из авто самостоятельно, а вот водитель оказался зажат искореженным металлом. В спасательной операции принимали участие отряды МЧС, полицейские и медики. 

Еще одно серьезное ДТП произошло в самом центре Владивостока. На улице Лазо столкнулись несколько автомобилей. В результате происшествия пять человек пострадали, один из них скончался в карете скорой помощи. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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