Криминальная империя "крабового короля" Олега Кана трещит по швам. Следственные действия переместились с Сахалина в Приморье. Силовики нагрянули с обысками к компаньонам Кана по нелегальному бизнесу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]