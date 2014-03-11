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Вчера, 21:18
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Эксклюзив "Дежурной части": кто помогал "крабовому королю" вести бизнес. Видеорепортаж Павла Брыкина

Криминальная империя "крабового короля" Олега Кана трещит по швам. Следственные действия переместились с Сахалина в Приморье. Силовики нагрянули с обысками к компаньонам Кана по нелегальному бизнесу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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