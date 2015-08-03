Спасатели помогли двоим туристам спуститься с Пидана
18 января в 17.30 оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что двое молодых людей нуждаются в помощи в спуске с горы Ливадийская, в простонародье ее называют Пидан.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, прибывшие к указанному месту спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО обнаружили пострадавших. У одного их мужчин наблюдалось обморожение. Сотрудники МЧС оказали молодым людям первую помощь, после чего туристы приняли решение остаться на ночлег на горнолыжной базе.
К работам было привлечено: 7 человек и 3 единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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