Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 16:00
  0

Спасатели помогли двоим туристам спуститься с Пидана

Спасатели помогли двоим туристам спуститься с Пидана

Фото: PrimaMedia

18 января в 17.30 оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что двое молодых людей нуждаются в помощи в спуске с горы Ливадийская, в простонародье ее называют Пидан.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, прибывшие к указанному месту спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО обнаружили пострадавших. У одного их мужчин наблюдалось обморожение. Сотрудники МЧС оказали молодым людям первую помощь, после чего туристы приняли решение остаться на ночлег на горнолыжной базе.

К работам было привлечено: 7 человек и 3 единицы техники.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря