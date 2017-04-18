ГИБДД Приморья назвала самый аварийно-опасный день 2018 года

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в 2018 году в Приморье зарегистрировано свыше 25 тыс. автоаварий, из 88% - с материальным ущербом (люди не пострадали). Вместе с тем, за прошедший год в результате ДТП погибли 308 человек, получили травмы различной степени тяжести 3 тыс. 579 участников дорожного движения. Повреждено 47 тыс. 630 транспортных средств.

Отмечен рост трех основных показателей аварийности: на 2% возросло количество ДТП, на 16 % - число погибших в них людей и на 3% - число травмированных.

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в пятницу – 4 тыс. 95. По времени суток «пик» ДТП пришелся на промежуток с 16.00 до 18.00, - это 3 тыс. 561 происшествие. По видам автоаварий лидирует столкновение транспортных средств – 17 тыс. 311 или 67,2% от общего числа ДТП.

Основная доля автоаварий произошла в городах и населенных пунктах (87,2%), при этом выделяются город Владивосток – 12 тыс. 792 ДТП, Уссурийский городской округ – 3 тыс. 100 ДТП, город Находка – 1 тыс.837 ДТП, город Артем – 1 тыс. 587 ДТП.

По итогам года рост аварийности по трём основным показателям зарегистрирован на 7 территориях: г. Владивосток, Октябрьский, Хасанский, Дальнереченский районы, г.Фокино, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

В полиции подчеркнули, что в 88,6% случаев дорожно-транспортных происшествий выявлено грубое нарушение Правил дорожного движения водителями, в том числе: 3723 ДТП - несоблюдение очередности проезда, 2849 ДТП – нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части, 2503 ДТП – неправильный выбор дистанции. 2194 автоаварий произошли из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также взаимовежливыми.

Полиция благодарит активных граждан за помощь в пресечении нарушений ПДД и в наступившем году продолжит взаимодействовать с жителями края, представителями общественных формирований, средств массовой информации и блогерами в поддержании правопорядка на дорогах. Если вы стали очевидцем нарушения, то можете зафиксировать его с помощью электронных устройств и направить информацию об этом нарушении в подразделение Госавтоинспекции.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240 10 00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]