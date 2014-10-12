Гора Фалаза и зимой популярна среди туристов

Зима – не повод отлеживаться дома, уверены многие любители активного отдыха. Особенно если она выдалась на редкость теплой. Поэтому, несмотря на то, что на календаре середина января, туристы отправляются в горы. Одна из самых популярных возвышенностей – Литовка, или Фалаза. Чем манит путешественников эта живописная гора?

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, гора Литовка больше известна другим своим названием – Фалаза, которое она получила от созвучного китайского «Фоулацза». Слово так и переводится – гора. И хотя в 1972 году возвышенность переименовали, назвав ее в честь речки Литовка, старое «Фалаза» уже давно прижилось и используется до сих пор.

Фалаза находится в Шкотовском районе и входит в состав Ливадийского хребта. После своего «брата» Пидана гора считается одной из самых популярных и посещаемых. Масштабный туристический сезон открывается золотой осенью – в это время здесь очень низка вероятность побыть наедине с природой. Другое дело – зима, сейчас по дороге на вершину лишь изредка встречаются немногочисленные туристические группы. Хотя погода пока располагает к такому путешествию. Нынешний январь выдался малоснежным, поэтому подниматься по возвышенности не сложнее, чем осенью. Да и традиционный крепкий мороз, который не щадит зимой горных туристов, сейчас не такой активный.

Замерзнуть не даст и сам подъем – трехкилометровая тропинка ведет на высоту 1297 метров. Неспешным шагом, останавливаясь, чтобы полюбоваться окружающим, до вершины можно добраться за 2-2,5 часа. Дорога не слишком сложная и приятная – тропинка пролегает через лес, богатый растительностью. Здесь можно увидеть шиповник, заманиху, дикий виноград, микробиоту, лимонник, каменную березу, бадан и другие растения. Постепенно они практически полностью сменяются на хвойный лес – воздух наполняется приятным запахом сосны, ели и кедра. Ближе к вершине растет много можжевельника, который, не укутанный снежной шубкой, пожелтел. Чуть дальше, когда тропа становится каменистой, остается лишь небольшая растительность и смешные деревья, с редкими, торчащими в разные стороны, ветками. В зимнее время в таком путешествии есть особенное очарование – после того, как с деревьев опадает листва, ничто не загораживает потрясающие виды. По пути встречается много ручейков, уже покрытых льдом.

Заблудиться здесь практически невозможно. Из-за популярности горы, дорожка к ее вершине хорошо протоптана и если никуда от нее не отклоняться, то она приведет к нужному месту. Кроме того, везде на ветках повязаны ленточки, которые оставили экскурсоводы и обычные путешественники, многие деревья промаркированы. Однако в октябре 2017 года двое путешественников все же заблудились на Фалазе, найти обратную дорогу им помогли спасатели.

Рядом с вершиной у последнего каменистого подъема есть лавочка, на которой написано «Мир – это больше, чем фотография в интернете» – весной прошлого года здесь ее установили туристы. Сама Фалаза необычна тем, что имеет двойную вершину, расстояние между которыми – около 500 метров. На западном отроге установлен крест, который так и называют «Крест Фалазы». С высоты птичьего полета открывается потрясающая панорама – живописный Ливадийский хребет, хорошо виден знаменитый Пидан. В ясную погоду с вершины можно рассмотреть большекаменский завод «Звезда», увидеть Ливадию и корабли в одной из бухт Находки.

После того, как вершина покорена, можно прогуляться по хребту, обойдя гору по кругу, и спуститься вниз, к базе отдыха «Грибановка». Такое путешествие займет еще около четырех часов, но зато впечатления останутся на долгое время.

Как добраться до Фалазы

Фалаза находится в 175 км от Владивостока. На личном автомобиле проехать можно до самого подножья горы. Здесь расположена база отдыха «Грибановка», где можно оставить машину и продолжать путь пешком. Другой вариант – добраться на электричке до поселка Анисимовка, а после – пройти около 10 километров до подножья пешком. А можно воспользоваться услугами туристической фирмы, которая и организует план всего маршрута. Такие предложения регулярно появляются на FarPost.

Что взять с собой

Одеваться нужно по погоде. Обычная экипировка: термобелье, теплые брюки, толстовка и легкая куртка – в зимнем пуховике будет жарко. Для обратного пути нужно взять с собой дополнительно легкую пуховую куртку. Не забудьте про перчатки и шапку. Лучше всего надевать треккинговые ботинки, либо купить специальные противоскользящие накладки на обувь. С собой можно взять перекус, термос с чаем и воду. И не забыть про хорошее настроение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]