Более 2 тонн наркотиков изъято в Приморье в прошлом году

За 2018 год сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотических веществ. Такие данные озвучены на заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю, в работе которой принял участие Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложил заместитель начальника краевого управления МВД Сергей Бартковский, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, в прошлом году сократилось на 13,1%.

«Из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ», – уточнил замруководителя ведомства.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко акцентировал внимание правоохранительных органов региона на пресечении преступлений, связанных, в том числе и с незаконных оборотом наркотиков.

«Необходимо действовать слажено как правоохранителям, так и органам власти, направив все силы на искоренение преступности, мешающих развитию региона. Работать шаг за шагом и делать так, чтобы жизнь в крае становилась комфортнее и безопаснее», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]