Более 2 тонн наркотиков изъято в Приморье в прошлом году
За 2018 год сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотических веществ. Такие данные озвучены на заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю, в работе которой принял участие Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как доложил заместитель начальника краевого управления МВД Сергей Бартковский, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, в прошлом году сократилось на 13,1%.
«Из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ», – уточнил замруководителя ведомства.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко акцентировал внимание правоохранительных органов региона на пресечении преступлений, связанных, в том числе и с незаконных оборотом наркотиков.
«Необходимо действовать слажено как правоохранителям, так и органам власти, направив все силы на искоренение преступности, мешающих развитию региона. Работать шаг за шагом и делать так, чтобы жизнь в крае становилась комфортнее и безопаснее», – заявил Олег Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.01.2019 Более двух тонн наркотиков изъято в Приморье в прошлом году
-
20.04.2018 Свыше 185 кг наркотиков и психоактивных веществ изъяли полицейские в Приморье
-
14.02.2018 Более тонны наркотиков изъяли в Приморье в прошлом году
-
27.02.2017 Более 400 килограммов наркотиков изъяли в Приморье
-
21.02.2017 Во Владивостоке пресечена деятельность наркопритона
-
02.03.2016 В Приморье изъяли из незаконного оборота около трех тонн наркотических веществ
Добавить комментарий