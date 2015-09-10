Водителя грузовика во Владивостоке оштрафовали за сброс мусора

Сотрудники администрации города составили протокол и привлекли к административной ответственности водителя грузовика, который решил выбросить мусор в районе Бородинской, 23. Теперь за свой проступок ему придётся заплатить штраф.

Как сообщили в администрации Владивостока, на прошлой неделе административной комиссией города в числе рассмотренных правонарушений был и материал на гражданина, который решил не платить за утилизацию мусора, а просто выбросить его на городской территории.

«За сброс или сжигание мусора и иных отходов потребления и производства вне специально отведенных для этого местах согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» гражданам придётся заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, а юридическим лицам данное правонарушение может обойтись до 500 тысяч рублей», - пояснили специалисты мэрии.

Водителя грузовика оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Специалисты городской администрации напоминают, что рейды по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей правил благоустройства Владивостока проводятся ежедневно. Протоколы также составляют и по жалобам горожан. Отправить своё сообщение в мэрию можно через интернет-приёмную на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru, письмом Почтой России или опустить сообщение на бумажном носителе в мобильный ящик корреспонденции, расположенный на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]