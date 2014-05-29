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Специалисты подозревают новый случай ящура в Михайловском районе Приморья

Специалисты подозревают новый случай ящура в Михайловском районе Приморья

Фото: Агробезопасность

Ветеринары в Приморье сообщили о подозрении на новый случай ящура в Михайловском районе, где ранее это заболевание было выявлено на свинокомплексе «РусАгро».

Михайловская станция по борьбе с болезнями животных информирует о подозрении на заболевание животных (крупного рогатого скота) ящуром в личном подсобном хозяйстве в селе Дубки, сообщается на сайте администрации Михайловского района, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Результаты анализов специалисты пока не получили, ящур подозревают у одной коровы, содержащейся в личном хозяйстве.

Вместе с тем комплекс карантинных мер продолжается. В понедельник в Михайловском районе планируется завершить вакцинацию животных, привито более 5 тыс. голов скота.

Карантин после вспышки ящура был введен 11 января распоряжением администрации Приморского края. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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