Минвостокразвития будет заниматься еще и развитием российской Арктики
Российский премьер Дмитрий Медведев выступил с инициативой переименования Минвостокразвития. Эту идею он озвучил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, состоявшейся в пятницу, 18 января.
Говоря о задачах Минвостокразвития, Медведев предложил дополнить компетенцию ведомства вопросами Арктики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику», — пояснил премьер, отметив, что благодаря этому можно будет «решать задачи напрямую из правительства».
Минвостокразвития может быть названо Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики, заключил Медведев.
Премьер также предложил ввести должность первого заместителя Министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону.
В декабре 2018 года председатель правительства поручил заинтересованным ведомствам проработать вопрос преференций для новых проектов в Арктике и производителей оборудования для сжиженного природного газа до 15 февраля 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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