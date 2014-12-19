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Житель Находки украл дорогой смартфон и продал его за тысячу рублей

Житель Находки украл дорогой смартфон и продал его за тысячу рублей

Фото: province.ru

Прокуратурой города Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на С., 1981 года рождения, который обвиняется в совершении грабежа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в октябре 2018г. в вечернее время суток в салоне городского автобуса. Фигурант выхватил из рук пассажира мобильный телефон стоимостью более 23,5 тыс. рублей и выбежал из автобуса.

Позднее злоумышленник продал украденный телефон за тысячу рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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