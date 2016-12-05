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Циклон принесет в Приморье тепло и снег

Циклон принесет в Приморье тепло и снег

Фото: 7info.ru

21 января на большей части Приморского края погода без осадков. Лишь местами по северу еще идет небольшой снег. Температура воздуха −3…−16 °C. Ближайшей ночью циклон покинет Приморье. Осадки прекратятся. При безоблачном небе вновь похолодает, −18…−30 °C, на побережье −9…−15 °C.

Однако уже во вторник погода вновь изменится. С районов Китая подойдёт очередной неглубокий циклон. В конце дня на западе местами возможен небольшой снег. С циклоном придёт более тёплая воздушная масса. Дневная температура воздуха повысится на 2–4 градуса.

Во Владивостоке в понедельник и вторник без осадков. Температура воздуха −6…−8 °C. В ночные часы столбики термометров опустятся до −9…−12 °C. День вторника будет тёплый: −2…−4 °C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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