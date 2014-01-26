Житель Приморья выложил Интернет личную историю своей бывшей возлюбленной
Мировым судом г. Находки вынесен обвинительный приговор местному жителю, 1998 года рождения, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).
Как сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант нарушил права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну своей знакомой, с которой ранее состоял в близких отношениях.
После расставания с возлюбленной, без согласия последней он разместил в сети Интернет сведения о частной жизни девушки, составляющие ее личную тайну: сведения о беременности и ее прерывании, иные обстоятельства внутрисемейных отношений.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 140 часов обязательных работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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