Житель Приморья продал после пьянки чужого коня

Прокурор Спасска-Дальнего утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант по просьбе знакомого решил перегнать коня породы Будённовская из г. Спасска-Дальнего в специально оборудованное место с. Кронштадтка Спасского района. По пути мужчина встретил приятеля, которому в ходе распития спиртного сообщил, что конь принадлежит ему и в связи с тяжелым материальных положением готов его отдать за 10 тыс. рублей.

Фигурант продал коня, причинив собственнику материальный ущерб в размере 115 тыс. рублей. В дальнейшем в ходе расследования лошадь была возвращена законному владельцу.

Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]