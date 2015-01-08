Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Приморье

Пешеход попал под колеса автомобиля в районе дома №1 на улице ст. Лебедева в Большом Камне. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По предварительным данным, 24-летний мужчина находился за рулем автомобиля «Тойота Калдина» в состоянии опьянения. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не снизил скорость, в результате сбил 34-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель автомобиля «Калдина» обучения на право управления транспортным средством не проходил.

В дежурную часть отдела МВД России по г.Находка поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 142 км автодороги Артем – Находка – п. Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» двигался со стороны улицы Перевальная в направлении Кирова по автодороге Артем – Находка – п. Восточный.

24-летняя женщина переходила проезжую часть на перекрестке по линии обочины в связи с отсутствием вблизи пешеходного перехода. В результате удара женщина получила травмы, от которых скончалась. После ДТП водитель освидетельствован на состояние опьянения, выявлен положительный результат на наркотическое вещество.

По фактам происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]