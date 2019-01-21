Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды

Днем в понедельник, 21 января, на стройплощадке рядом с Горшкова, 20 рабочие рыли котлован. Когда ковш экскаватора выкопал грунт, люди заметили предметы, похожие на военные снаряды, и сразу же прекратили работу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VLnews24.

На место происшествия были вызваны спецслужбы города. Полицейские оцепили территорию и дожидаются саперов. На поверхности сейчас лежит около пяти снарядов, но возможно, что под землей могут находится ещё боеприпасы.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]