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Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды

Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды

Фото: vlnews24.ru

Днем в понедельник, 21 января, на стройплощадке рядом с Горшкова, 20 рабочие рыли котлован. Когда ковш экскаватора выкопал грунт, люди заметили предметы, похожие на военные снаряды, и сразу же прекратили работу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VLnews24.

На место происшествия были вызваны спецслужбы города. Полицейские оцепили территорию и дожидаются саперов. На поверхности сейчас лежит около пяти снарядов, но возможно, что под землей могут находится ещё боеприпасы.

Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды
Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды
Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды
Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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