Во Владивостоке в районе Снеговой Пади на стройке обнаружены снаряды
Днем в понедельник, 21 января, на стройплощадке рядом с Горшкова, 20 рабочие рыли котлован. Когда ковш экскаватора выкопал грунт, люди заметили предметы, похожие на военные снаряды, и сразу же прекратили работу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VLnews24.
На место происшествия были вызваны спецслужбы города. Полицейские оцепили территорию и дожидаются саперов. На поверхности сейчас лежит около пяти снарядов, но возможно, что под землей могут находится ещё боеприпасы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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