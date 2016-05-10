В отношении автомобилиста, совершившего массовое ДТП во Владивостоке, возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста, совершившего ДТП со смертельным исходом. Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 5.45 утра, в районе дома № 61 по улице Светланской. 25-летний водитель автомашины «Субару Легаси», двигаясь с улицы Луговая в направлении центра, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц», затем въехал в припаркованную «Тойоту Приус». От столкновения «Субару» вынесло на тротуар, машина налетела на пешехода, который находился у здания кафе. В автоаварии также пострадали трое пассажиров «Тойоты Приус».

В результате дорожного происшествия четыре человека с различными травмами госпитализированы в ГКБ № 2, водитель «Тойоты Приус» от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомашины «Субару Легаси» находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент автоаварии его стаж вождения составил 2 года и 2 месяца. В 2018 году его привлекали к административной ответственности 7 раз по части 2 статьи 12.9 (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 километров в час), 1 раз по части 4 статьи 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств).

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]