Анонс на 22 января
22 января в 18.30 во Владивостоке в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − спектакль «Смех лангусты».
22 января в 19.00 - во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» (Маковского, 284) - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Авангард» Омск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
22-29 января в 14.00 в г. Фокино, спортзал СОШ №251 (ул. Постникова, 18) - II-ой этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (стритбол) в городском округе ЗАТО город Фокино.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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