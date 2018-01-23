Новости Анонс

QR Код этой страницы
Вчера, 15:57
  0

Анонс на 22 января

22 января в 18.30 во Владивостоке в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − спектакль «Смех лангусты».

22 января в 19.00 - во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» (Маковского, 284) - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Авангард» Омск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

22-29 января в 14.00 в г. Фокино, спортзал СОШ №251 (ул. Постникова, 18) - II-ой этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (стритбол) в городском округе ЗАТО город Фокино.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря