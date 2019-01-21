В Спасске-Дальнем водитель "Тойота Приус" не справился с управлением и врезался в здание

В Спасске-Дальнем водитель не справился с управлением и врезался в здание напротив магазина "Светофор".

Предположительно, у водителя случился приступ эпилепсии.

К счастью, обошлось без жертв.

Очевидцы происшествия вызвали медиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]