Во Владивостоке драка молодых людей попала на видео

Во Владивостоке парня отправили в нокдаун. Видео данного происшествия попало в соцсети.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, конфликт между молодыми людьми произошел возле кинотеатра "Владивосток" на Луговой. Что не поделили парни на видео, снятом камерой наружного наблюдения, непонятно. Но, зато видно, как затевается драка. Сначала молодого человека бьет один товарищ два раза кулаком в лицо. Потом другой сбрасывает куртку и отправляет потерявшего в нокдаун.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]