В Приморье за год на треть увеличилось число патентов на трудовую деятельность, оформленную иностранным гражданам
В Приморском крае в рамках акции «Госуслуги без проблем» сотрудники подразделений по вопросам миграции разъясняют порядок оформления и выдачи патента на право осуществления трудовой деятельности и напоминают гражданам о преимуществах использования Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг.
Граждане узнают о том, что с сентября 2018 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализована возможность получения учетной записи для иностранных граждан: зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru любой гражданин может самостоятельно посредством сети Интернет. После регистрации иностранный гражданин имеет возможность записаться на прием для получения государственной услуги по оформлению и выдаче патентана право осуществления трудовой деятельности. Подтвердить свою учетную запись и получить помощь в регистрации и записи на прием также можно и в Многофункциональных центрах.
Участники акции узнают, что при записи на прием нужно выбирать отдел по вопросам миграции, соответствующий району регистрации иностранного гражданина.
Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, в 2018 году иностранным гражданам оформлено 18 тысяч 668 патентов на право осуществления трудовой деятельности на территории Приморского края, что на 30,7 процентов больше, чем в 2017 году.
Говоря о преимуществах использования портала Госуслуг, полицейские отмечают такие, как отсутствие очередей, экономия времени и денежных средств, так как при оплате госпошлины в режиме онлайн через личный кабинет гражданам предоставляется скидка.
Организаторы акции также информируют граждан о том, что сообщить о фактах незаконного оказания посреднических услуг, а также о незаконном получении денежного вознаграждения по предоставлению государственных услуг в сфере миграции можно, обратившись в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или позвонив на телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.09.2018 Не трать время в очереди – запишись на прием к врачу через портал «Госуслуги»
-
26.09.2017 Во Владивостоке изменился график работы регистрационных подразделений ГИБДД
-
09.01.2017 Приморцы могут получить водительские удостоверения со скидкой
-
11.07.2016 Записаться на прием документов в МФЦ Владивостока можно предварительно
-
28.07.2015 Приморье – лидер по количеству зарегистрированных граждан на Едином портале госуслуг
-
27.01.2015 Муниципальные услуги стали доступнее для жителей Приморья
Добавить комментарий