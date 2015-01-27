В Приморье за год на треть увеличилось число патентов на трудовую деятельность, оформленную иностранным гражданам

В Приморском крае в рамках акции «Госуслуги без проблем» сотрудники подразделений по вопросам миграции разъясняют порядок оформления и выдачи патента на право осуществления трудовой деятельности и напоминают гражданам о преимуществах использования Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг.

Граждане узнают о том, что с сентября 2018 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализована возможность получения учетной записи для иностранных граждан: зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru любой гражданин может самостоятельно посредством сети Интернет. После регистрации иностранный гражданин имеет возможность записаться на прием для получения государственной услуги по оформлению и выдаче патентана право осуществления трудовой деятельности. Подтвердить свою учетную запись и получить помощь в регистрации и записи на прием также можно и в Многофункциональных центрах.

Участники акции узнают, что при записи на прием нужно выбирать отдел по вопросам миграции, соответствующий району регистрации иностранного гражданина.

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, в 2018 году иностранным гражданам оформлено 18 тысяч 668 патентов на право осуществления трудовой деятельности на территории Приморского края, что на 30,7 процентов больше, чем в 2017 году.

Говоря о преимуществах использования портала Госуслуг, полицейские отмечают такие, как отсутствие очередей, экономия времени и денежных средств, так как при оплате госпошлины в режиме онлайн через личный кабинет гражданам предоставляется скидка.

Организаторы акции также информируют граждан о том, что сообщить о фактах незаконного оказания посреднических услуг, а также о незаконном получении денежного вознаграждения по предоставлению государственных услуг в сфере миграции можно, обратившись в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или позвонив на телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]