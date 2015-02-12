В Ольгинском районе произошло два ДТП с пострадавшими

17 января 2019 года в 18.00 на 278 км автодороги «Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово» Ольгинского района водитель автомашины Toyota Carina, 1948 года рождения, при движении со стороны Находки в сторону поселка Ольга, при прохождении поворота налево, не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате полученных в ДТП травм мужчине понадобилась госпитализация. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo_olga.

18 января 2019 года в 10.00 на 337 км автодороги «Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово» Ольгинского района водитель автомашины Toyota Corolla Axio – житель п. Ольга, 1996 года рождения, при движении со стороны п. Ольга в сторону п. Кавалерово, при прохождении поворота налево, не учел скорость движения дорожным условиям, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травму позвоночника, назначено амбулаторное лечение.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]