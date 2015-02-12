В Ольгинском районе произошло два ДТП с пострадавшими
17 января 2019 года в 18.00 на 278 км автодороги «Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово» Ольгинского района водитель автомашины Toyota Carina, 1948 года рождения, при движении со стороны Находки в сторону поселка Ольга, при прохождении поворота налево, не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате полученных в ДТП травм мужчине понадобилась госпитализация. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo_olga.
18 января 2019 года в 10.00 на 337 км автодороги «Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово» Ольгинского района водитель автомашины Toyota Corolla Axio – житель п. Ольга, 1996 года рождения, при движении со стороны п. Ольга в сторону п. Кавалерово, при прохождении поворота налево, не учел скорость движения дорожным условиям, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травму позвоночника, назначено амбулаторное лечение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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