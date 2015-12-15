Хоть коньки надевай! В заледеневший каток превратился двор возле дома на Кузнецова, 53. Жители уверены, что это порыв канализации. А эксперты уверяют, что текут грунтовые воды.

Ледяные сталактиты выросли на Кузнецова, 53. Здесь днем и ночью небольшим ручейком течет вода. Минусовые температуры превратили двор в настоящий каток. Проезжающие машины буксуют. А люди привыкли ходить здесь с опаской. Один неверный шаг и можно поскользнуться. Местные жители уверяю, это безобразие продолжается почти год. По их словам, виноваты строители, которые в 2017-м, во время ремонта подпорной стенки, повредили канализационные трубы.

Людмила Панкова, житель дома Кузнецова, 53: «Приехали, чудесно начали разбирать здесь. Плиты убрали. Сделали эту стену. Но у нас там проходят канализационные трубы. Эти трубы, не глядя, не приглашая никого. Ни даже с нашей 71-й управляйки. Ни с городской. Пообломали, пообрывали».

Но как объясняют в управляющей компании, главная причина обледенения — грунтовые воды. Такие выводы основаны на заключениях химической экспертизы.

Илья Орлов, генеральный директор управляющей компании «71-й микрорайон»: «Мы свой анализ брали 10 января этого года. Отдавали в независимую лабораторию. В лаборатории нам ответили о том, что вода являются грунтовой. Но с частичными примесями канализации».

Двор на Кузнецова, 53 заливает регулярно. Поток то стихает, то снова усиливается. В настоящее время управляющая компания обратилась в различные инстанции, чтобы выяснить, как можно навсегда устранить эту проблему. Но а пока что образовавшийся каток продолжает радовать местную детвору.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]