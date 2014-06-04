Бесснежная зима и лихачество провоцируют смертельные ДТП в Приморье. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Три смертельных ДТП за минувшие выходные. Самая крупная авария произошла в центре Владивостока. Пьяный водитель на большой скорости снес два автомобиля и задел пешеходов. Детали происшествия выясняются. Как отмечают сотрудники Госавтоинспцекции, прошедшие суббота и воскресенье стали черными по количеству дорожных происшествий: по краю зафиксировано больше сотни аварий. Как бесснежная зима и алкоголь портят статистику?
Раннее утро воскресенья. В центре Владивостока на Светланской: искореженные груды металла, кузовы двух машин снесены наполовину, разбитая витрина и пострадавшие на тротуарах. Скоростная гонка «Субару Легаси» закончилась в районе «Кофетория». На большой скорости пьяный водитель сыграл в боулинг: сбил две машины и вылетел на тротуар. Массовая авария стала смертельной. Водителя припаркованного «Приуса» спасти не успели — умер в машине скорой. Еще четверых доставили в тысячекоечную.
Константин Швед, заместитель главного врача по хирургической помощи КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»: «Двое на амбулаторном лечении, две лежат у нас. Состояние средней тяжести, не в реанимации. Поступили с множественными ушибами и сотрясением».
В эти же выходные еще два серьезных ДТП. Находка и Большой Камень. Погибли пешеходы. Водители в обоих случаях были в состоянии эйфории: в крови обнаружены алкоголь и наркотики. Тяжелое начало года — резюмируют в Госавтоинспекции. В прошедшие субботу и воскресенье ситуация на дорогах края была напряженной. Дальнегорск, Уссурийск, Артем. Больше ста ДТП за два дня.
Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Зафиксировано 102 ДТП, три человека погибли, 17с травмами. По сравнению с прошлым годом статистика по числу жертв выросла на 50%».
Трагичная статистка аварий выросла и по итогам минувшего года. По данным Госавтоинспекции, 25000 ДТП , больше 300 погибших. И почти в 90% случаев виноваты водители. Бесснежная зима тоже провоцирует лихачей. Чистая трасса перед глазами — и сразу педаль в пол. Итог плачевный — число сбитых резко вырастает. Впрочем, снег, который синоптики обещают на этой неделе, дорожные цифры изменит лишь отчасти. По опыту ГИБДД, на заснеженных трассах битых машин больше, зато погибших меньше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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