В Приморье из-за новой вспышки ящура уничтожат 22,5 тысячи свиней
Уничтожению подлежит 22,5 тыс. свиней из-за новой вспышки ящура, которую зафиксировали в Спасском муниципальном районе Приморья на предприятии компании «Мерси-Трейд». Об этом сообщил ТАСС начальник муниципального отдела ГО и ЧС Евгений Брит, передает «Вести: Приморье».
«Введен режим ЧС на территории района в связи с тем, что на свинокомплексе «Мерси-Трейд» подтвердилась вспышка ящура. На предприятии в этот момент содержалось 22 592 [животных], но уже идет падежь поросят, как самых восприимчивых к этому заболеванию. Все поголовье теперь подлежит уничтожению», - рассказал Брит.
Он также сообщил, что в районе введен карантин. Идут подомовые обходы, ветеринарная служба делает вакцины всем восприимчивым к вирусу животным, в том числе крупному и мелкому рогатому скоту.
Отпуск продукции на предприятии вовремя остановили, поэтому отзывать уже проданную в магазины свинину необходимости нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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