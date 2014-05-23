Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:14
  0

В Приморье из-за новой вспышки ящура уничтожат 22,5 тысячи свиней

В Приморье из-за новой вспышки ящура уничтожат 22,5 тысячи свиней

Фото: oferme.ru

Уничтожению подлежит 22,5 тыс. свиней из-за новой вспышки ящура, которую зафиксировали в Спасском муниципальном районе Приморья на предприятии компании «Мерси-Трейд». Об этом сообщил ТАСС начальник муниципального отдела ГО и ЧС Евгений Брит, передает «Вести: Приморье».

«Введен режим ЧС на территории района в связи с тем, что на свинокомплексе «Мерси-Трейд» подтвердилась вспышка ящура. На предприятии в этот момент содержалось 22 592 [животных], но уже идет падежь поросят, как самых восприимчивых к этому заболеванию. Все поголовье теперь подлежит уничтожению», - рассказал Брит.

Он также сообщил, что в районе введен карантин. Идут подомовые обходы, ветеринарная служба делает вакцины всем восприимчивым к вирусу животным, в том числе крупному и мелкому рогатому скоту.

Отпуск продукции на предприятии вовремя остановили, поэтому отзывать уже проданную в магазины свинину необходимости нет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря