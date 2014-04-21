Семья с двумя маленькими детьми оказалась в беде
Молодая семья с двумя малолетними детьми недавно переехала из Находки во Владивосток. Накануне, 21 января, в районе Змеинка глава семьи потерял все документы, которые находились в черном портмоне «Прада»: паспорт, водительское удостоверение, карточки. Отец семейства в настоящее время подрабатывает таксистом, без водительского удостоверения он останется без работы, а дети без средств к существованию. Без паспорта не устроится на работу.
Просьба к тем, кто нашел документы на имя Сергея Владимировича Заика, вернуть их за вознаграждение. Обращаться по телефону: 89146520308.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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