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Семья с двумя маленькими детьми оказалась в беде

Семья с двумя маленькими детьми оказалась в беде

Фото: 168 часов

Молодая семья с двумя малолетними детьми недавно переехала из Находки во Владивосток. Накануне, 21 января, в районе Змеинка глава семьи потерял все документы, которые находились в черном портмоне «Прада»: паспорт, водительское удостоверение, карточки. Отец семейства в настоящее время подрабатывает таксистом, без водительского удостоверения он останется без работы, а дети без средств к существованию. Без паспорта не устроится на работу.

Просьба к тем, кто нашел документы на имя Сергея Владимировича Заика, вернуть их за вознаграждение. Обращаться по телефону: 89146520308.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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