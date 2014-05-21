Очередная вспышка ящура в Приморье. На этот раз вирус поразил свиней на предприятии в Спасском районе. В муниципалитете введен карантин, запрещен ввоз и вывоз продукции животного происхождения. Как борются с последствиями ящура?

На этот раз зона карантина — весь район. Вспышка ящура зафиксирована на крупном свиноводческом комплексе в поселке Прохоры Спасского района. Изначально сообщалось о пяти тысячах заболевших животных, но сегодня стало известно, что 8 тысяч голов уже погибли от болезни, инфицированы все находящиеся в комплексе животные — 22,5 тысячи. Чтобы не допустить эпидемии вируса, всех свиней придется утилизировать.

Населенные пункты, попавшие в зону риска, — под пристальным вниманием ветеринарных служб, обход личных хозяйств специалисты ведут уже не первый день. Они вакцинируют животных: крупный рогатый скот, свиней, овец и коз.

Напомним, на прошлой неделе вспышку ящура зафиксировали на предприятии в Михайловском районе, там заболели 500 свиней, всех их утилизировали. А во всех населенных пунктах в радиусе 30 километров провели вакцинацию домашнего скота. Информацию о заболевшем животном в личном хозяйстве в селе Дубки опровергли.

Приморцев предупреждают: необходимо ежедневно осматривать домашних животных, при появлении на кожных покровах или слизистых пузырьков, наполненных жидкостью, срочно обратиться в ветеринарную службу. Также запрещен перевоз мяса. Ветеринары предупреждают, что к вирусу ящура восприимчивы и люди, особенно дети.

Пока на предприятии в Прохорах не приступили к утилизации свиней, проходят подготовительные мероприятия. Сами представители свинокомплекса прокомментировали, что всю продукцию изъяли из производства вовремя, поэтому изымать мясо с торговых точек не будут. Карантин в районе снимут не раньше, чем через месяц.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]