Полиция изъяла 53 л нелегального алкоголя из торгового павильона в Уссурийске

Нарушение закона было выявлено в ходе проверки в одном из павильонов, расположенном на Михайловском шоссе в Уссурийске. Данный торговый объект является нестационарным и по законодательству Российской Федерации в нем запрещена розничная продажа пива. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а также конфискацию изъятой продукции.

Из павильона изъято свыше 53 литров алкоголя на сумму порядка 6 тысяч рублей.

Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Полиция предлагает гражданам сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции (в том числе, продажи алкоголя несовершеннолетним и в ночное время) в органы внутренних дел. По каждому сообщению будут приняты меры реагирования. Правонарушителей привлекут к установленной российским законодательством ответственности.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240-10-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]