Продолжает победное шествие легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 на экранах кинозалов Приморья. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Продолжает победное шествие легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 на экранах кинозалов Приморья. Фильм от режиссера и сценариста «Бригады» и «Боя с тенью» нашел своего зрителя.
Совсем немного осталось времени до завершения кинопроката фильма «Т-34» на экранах Приморья. Авторы фильма определили его жанр как военно-приключенческий боевик, но для приморцев он стал исторической драмой, основанной на реальном факте. И многие выходили из зрительного зала, едва сдерживая слезы, сопереживая героям киноленты.
- Фильм очень сильный! Спецэффекты правдоподобные. Ну, что наше мужество, наших танкистов. За сердце, за душу взял фильм.
- Конечно, я посоветовал бы своим родным, дочке, зятю. Прекрасный фильм… Прекрасный фильм! Ну, наш фильм это, наш! Давно уже такого не было. Хочется плакать.
- В любом случае посмотреть надо его. Такая параллель идет — любовь и война. Фильм мне очень понравился. Рекомендую его к просмотру.
- А я советую всем людям посмотреть этот фильм. Я плакала сидела, прям душевный фильм. Я рекомендую его. Это наша история. Историю надо ценить. Наши дедушки, бабушки, прабабушки воевали. Поэтому, ну, не знаю, надо смотреть, всем смотреть!
Два с половиной часа фильм держит зрителя в напряжении. Ведь здесь сошлись воедино война, любовь, героизм. Так что кто не успел его посмотреть на большом экране, есть время. И возьмите с собой своих родных и близких, друзей — и вы не пожалеете. Фильм еще идет в кинотеатрах!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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