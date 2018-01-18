Анонс на 23 января

23 января в 18.30 − в театре имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) − спектакль «12 стульев».

23 января в 19.00 − Приморский краевой центр народной культуры (Владивосток, ул. Пушкинская, 25) − киноклуб «Ориент»: кинематограф Венгрии.

23 января в 19.00 − Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток, ул. Фастовская, 20) − опера «Тоска».

23 января в 20.00 – Smash (Владивосток, ул.Светланская, 9-б) – любительский пинг-понг-турнир (регистрация).

23 января – День ручного письма (День почерка).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]