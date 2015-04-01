Приморье не войдет в число регионов, где снизят ОСАГО для опытных водителей

С 9 января действует новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Коридор базовых ставок расширен на 20% вверх и вниз: теперь он составит 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей. Кроме того, введено 58 градаций по возрасту и стажу. В итоге коэффициент снизится для опытных водителей и вырастет для начинающих. Собираются ли страховые компании снижать свои тарифы для жителей края, и почему приморский рынок ОСАГО по-прежнему не выгоден автостраховщикам — об этом в материале ниже.

В Дальневосточном ГУ Банка России сообщили, что для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа, а точнее для молодых и неопытных водителей, коэффициент будет равен 1,87. Для водителей старше 59 лет со стажем более трех лет коэффициент будет в два раза меньше – 0,93, что создаст льготные условия для людей пенсионного возраста. Им полис обойдется на 7% дешевле от базовой цены.

Второй этап реформы ОСАГО, связанный с коэффициентом бонус-малус, запустят с 1 апреля нынешнего года. Безаварийное вождение станет пропуском к недорогой страховке. ДТП напротив повысят стоимость полиса. Подобный маркер будут назначать каждому автовладельцу раз в год. Как изменятся цены на ОСАГО в апреле, страховщики затруднились ответить.

Как заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, 80% водителей повышение тарифов не коснется, так как они ездят без аварий.

Снижения тарифов ОСАГО не предвидится

Несмотря на то, что корреспондент не получил прямые ответы от игроков рынка о повышении тарифов ОСАГО для приморцев, косвенно можно понять, в этом году даже для аккуратных и опытных водителей базовая ставка снижена вряд ли будет.

По мнению специалистов, после того, как рынок подойдет к реальной реформе ОСАГО, то есть не простому расширению тарифного коридора, но и индивидуальному, свободному применению тарифа внутри него, произойдут перемены и в проблемных регионах (таких как Приморье), которые благодаря повышению тарифа станут менее убыточными. Доступность полисов будет расти, улучшится качество обслуживания. Однако предположение о том, что после запуска более широкого тарифного коридора по ОСАГО в регионы хлынут новые страховщики, в отношении нашего края не действительно.

Авторы статьи рассчитали ОСАГО на новый NISSAN X-Trail из салона с объемом двигателя более 120 л. с. с двумя водителями со стажем 12 и 25 лет. Онлайн-сервис выдал сумму 7300 рублей (заложены классы бонус-малус 0,5 и 0,95). В декабре страхование подобной машины обошлось в 6300 рублей.

Приморье не вышло из «красной зоны»

По итогам девяти месяцев 2018 года Приморье занимает вторую строчку и находится в самой проблемной «красной зоне». Это связано, в первую очередь, с тем, что в крае средняя выплата по ОСАГО и доля судебных расходов в выплатах высокие. Обычно такие показатели говорят о том, что в регионе активно действуют нелегальные и полулегальные страховые посредники, которые незаконно или злоупотребляя правом получают выплаты со страховщиков либо по ДТП, которых не было вовсе, либо по обычным страховым событиям, но с большими судебными «накрутками». При этом избыточные деньги, которые платят страховщики, оседают в карманах посредников, а не потерпевших в аварии.

Вывод о том, что тарифы для приморцев не снизятся, можно сделать также и потому что, по данным РСА, уровень выплат по ОСАГО в нашем крае с 1 января по 30 сентября 2018 года составил 134%. Это означает, что на каждые 100 рублей собранной премии в Приморье страховщики выплачивают и несут необходимые для осуществления деятельности расходы в размере 134 рубля.

Средняя выплата в Приморском крае за год составила 96 362 рубля, что на 32% выше, чем средняя выплата в целом по стране. По информации VL.ru, ряду компаний удается держать и более низкую планку – 87 000 рублей, но даже этот показатель на 30% больше, чем одна из крупных федеральных компаний фиксирует в целом по региональным филиалам.

Деятельность бойких автоюристов оставляет Приморский край в «красной зоне», потому что они перекупают у пострадавших право представления в суде. Само заявление подает физическое лицо – владелец машины, а затем его представляет юридическое – конечный бенефициар. Как рассказали в СПАО «Ингосстрах», такие мошенники-автоюристы могут заключить с потерпевшим договор цессии. В итоге, только по данным страховой компании, в Приморье у компании соотношение судебных выплат к сумме страхового возмещения, взысканного по этим же искам, составляет 479% (17 млн рублей судебных расходов к 3,5 млн рублей основных требований, взысканных по суду).

Карен Асоян говорит, что потерпевший оказывается фактически обманут, поскольку компенсация, выплачиваемая автоюристами, значительно ниже суммы, которую выплачивает страховая компания.

Стоимость ОСАГО смущает многих автовладельцев. По оценке специалистов, доля поддельных полисов в Приморье может достигать 2—10% от общего числа полисов на рынках у автовладельцев. Эксперты надеются, что ситуацию с приобретением полисов 100% аудиторией автолюбителей сможет выровнять изменение коэффициента бонус-малус.

Если привязать ОСАГО к водителю

ЛДПР предложила выписывать полис ОСАГО для конкретного водителя, без привязки к автомобилю. На вопрос, каким образом такой закон потенциально может решить проблемы, в том числе таких регионов как Приморье, страховые компании ответили с сомнением.

Часто в семьях с с небольшим доходом на один автомобиль в полисе записано несколько водителей. И нужно четко проанализировать – насколько снизятся расходы, когда такой семье придется платить за несколько ОСАГО. Выгоднее ли это, чем купить открытую страховку или вписать водителей в обычный полис.

Эксперты так же считают, что оформлять ОСАГО на конкретного водителя будет выгодно владельцам нескольких машин: они будут покупать не три полиса, например, а один. А если у людей одна машина на семью, и водят ее трое – их затраты, наоборот, увеличатся: им придется покупать не один полис, а три.

«В большинстве регионов России, если не считать Москвы, соотношение водителей и автомобилей именно такое – примерно 400 автомобилей на 1000 водителей, то есть в среднем одна машина на трех человек, у которых есть водительские права. Когда тариф ОСАГО станет более индивидуальным, будет больше зависеть от характера вождения каждого водителя, и у страховщиков будет больше возможностей оценивать манеру езды с помощью тарифа, тогда к этой теме можно будет вернуться. Сейчас, чтобы продавать полис на каждого водителя, не хватает ни статистической базы, ни возможностей по тарифной оценке рисков. Кстати, во всем мире обязательное страхование привязано именно к автомобилю», – заключил эксперт.

Яна Мальцева, VL.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]