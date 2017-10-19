Рыбный порт Владивостока досрочно прекратил перевалку угля на части причалов

О реализации соглашения, заключенного в 2018 году с администрацией Приморского края, отчитались представители ОАО «Владморрыбпорт». В прошлом году в рыбном порту Владивостока была досрочно прекращена перевалка угля на причале №50, сейчас продолжается наращивание инфраструктуры для перевалки рыбной продукции – изначальной специализации порта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края.

По соглашению, заключенному между руководством порта и Администрацией Приморского края 31 января 2018 года, рыбный порт должен был прекратить открытую перевалку угля на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года, а также развивать инфраструктуру перевалки и хранения рыбной продукции. В июне прошлого года ОАО «Владморрыбпорт» также подписало четырехстороннее соглашение с Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством морского и речного флота, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Администрацией Приморского края. В перечне условий – также сокращение и поэтапное прекращение перевалки угля открытым способом.

«ОАО “Владморрыбпорт” неукоснительно выполняет пункты соглашений. Мы досрочно выполнили программу по прекращению перевалки угля на причале №50, закончив обработку на данном причале 8 февраля 2018 года, тогда как срок, указанный в соглашении, был 31 декабря 2018 года. Запущены в действие очистные сооружения ливневых и поверхностных сточных вод на общую сумму 15 миллионов рублей. В 2019 году планируется строительство современных устройств очистки ливневых стоков на сумму до 90 миллионов рублей», – сообщил генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр Шевченко.

Он добавил, что на сегодняшний день ОАО «Владморрыбпорт» закончило проектирование здания нового холодильника, подготовлен котлован под строительство. К работам, который займут около двух лет, порт приступит с весны 2019 года.

«Ввод нового холодильника с использованием самых современных технологий вместимостью до 40 тысяч тонн позволит увеличить объем перевалки рыбопродукции до 500 тысяч тонн в год. Для сравнения: грузооборот в 2018 году по рыбопродукции составил 330 тысяч тонн, что на 23% больше аналогичных показателей 2017 года», – отметил Александр Шевченко.

На модернизацию системы пылезащиты в 2018 году рыбный порт Владивостока направил 54 миллиона рублей. Проведен текущий ремонт и модернизация ветропылезащитного экрана, приобретены мобильные и стационарные установки пылеподавления. Для исполнения пунктов соглашений по прекращению перевалки угля открытым способом выполнены проектные и монтажные работы по устройству навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения, начат первый этап работ. На эти цели уже было направлено 35 миллионов рублей.

На 2019-2020 годы запланировано выполнение второго и третьего этапов по объекту «Устройство навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения на причале №46» и введение его в эксплуатацию. Сумма запланированных портом затрат – 320 миллионов рублей

На предприятии подчеркивают: ОАО «Владморрыбпорт» не запускает новый проект по закрытой перевалке угля, а исполняет пункты ранее заключенных соглашений по прекращению перевалки угля открытым способом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]