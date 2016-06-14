Во Владивостоке воры «разули» Lexus безработной местной жительницы

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке проводят проверку по факту сообщения молодой горожанки о краже личного имущества. По словам девушки, злоумышленники сняли колеса с ее автомобиля Lexus.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 21-летняя безработная жительница Первомайского района утром вышла из дома и обнаружила, что с принадлежащей ей машины пропали колеса, а также полотна зеркал.

Девушка сообщила о происшествии в полицию и добавила, что Lexus оборудован сигнализацией, но она не сработала.

По факту случившегося проводится проверка. Личности подозреваемых устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]