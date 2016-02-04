Во Владивостоке неизвестные сняли колеса с Lexus безработной горожанки
Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке проводят проверку по факту сообщения молодой горожанки о краже личного имущества. По словам девушки, неизвестные злоумышленники сняли колеса с ее автомобиля марки Lexus.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 21-летняя безработная жительница Первомайского района утром вышла из дома и обнаружила, что с принадлежащей ей машины пропали колеса, а также полотна зеркал.
Девушка сообщила о происшествии в полицию и добавила, что Lexus оборудован сигнализацией, но она не срабатывала. По словам потерпевшей, ущерб от действий воров является значительным.
По факту случившегося проводится проверка. Личности подозреваемых в краже устанавливаются.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.01.2019 Во Владивостоке воры «разули» Lexus безработной местной жительницы
-
14.06.2016 Во Владивостоке у автоледи сожгли Lexus GX 470
-
28.09.2016 Во Владивостоке неизвестные подожгли Prius на придомовой территории
-
05.12.2017 Неизвестные пытались угнать Lexus CT 200h сотрудницы администрации Приморья
-
30.06.2018 Жительница Владивостока получила на почте пустую посылку
-
04.02.2016 Коллекторы разбили окно и угрожали жительнице Владивостока
Добавить комментарий