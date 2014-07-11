У водителя, совершившего ДТП с маршруткой во Владивостоке, не выявили опьянения

21 января в Госавтоинспекцию Владивостока из ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» поступил акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). В медицинском заключении указано, что у участника ДТП, произошедшего 11.01.2019 года во Владивостоке на улице Некрасовская, состояние опьянения не установлено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Как сообщалось ранее, вечером 11.01.2019 года произошло массовое ДТП в районе улицы Некрасовская, с участием маршрутного автобуса. 23-летний водитель автомашины "Тойота Краун" не справился с рулевым управлением, в результате чего произошло столкновение с рейсовым пассажирским автобусом ГАЗ, а также с легковыми автомобилями. Маршрутный автобус от удара опрокинуло набок.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе двое детей. Сильнее всего пострадал водитель автобуса.

Водитель "Тойота Краун" после совершения дорожного происшествия был направлен на медицинское освидетельствование для установления наличия у него в крови алкоголя или наркотических веществ. Также в отношении него составлены административные протоколы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), по статье 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

В настоящий момент пятеро граждан, получивших травмы (в том числе водитель маршрутного автобуса), продолжают лечение в ГКБ № 2. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия направлены на прохождение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, и принятия процессуального решения в отношении водителя, спровоцировавшего автоаварию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]