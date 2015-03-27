В Приморье измерили радиационный фон
Радиационная обстановка на территории Приморского края с 12 по 18 января 2019 года, по результатам радиологических исследований (дозиметрических, гамма-, альфа-, бета- спектрометрических, радиометрических) удовлетворительная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморского края и составляет в среднем по краю – 0,13 мкЗв/час, по г. Владивосток — 0,12 мкЗв/час (http://25fbuz.ru ).
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и его филиалами исследовано 19 проб радона в воздухе жилых и общественных помещений, и определение естественного радиационного фона.
По результатам исследований в объектах окружающей среды превышений нормативных уровней не зарегистрировано.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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