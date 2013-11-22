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Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Фото: ТАСС

Япония выделит 1,16 млрд рублей на закупку оборудования для Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"На создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов японской стороной будет выделено 1 млрд 158 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с радиоактивными отходами... Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии, подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке", - заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО" Константин Сиденко.

Как подчеркнул директор центра, разговора о ввозе в Россию ядерных отходов в соглашении между сторонами не ведется.

Как сообщалось ранее, правительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией "Росатом" и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

Позднее в ряде СМИ появилась информация о подготовке в адрес региональных властей и вице-премьера РФ Юрия Трутнева петиции против создания этого центра. В ней, в частности, высказывались опасения в экологической безопасности проекта и в том, что в Приморье будут свозить радиоактивные отходы из Японии.

Директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ "ДальРАО" - филиал ФГУП "РосРАО") Константин Сиденко пояснял журналистам, что центр не будет принимать радиоактивные отходы других стран, в том числе Японии, так как это запрещено действующим законодательством Российской Федерации. При этом, по его словам, возведение центра позволит безопасно ликвидировать накопленные ВМФ радиоактивные отходы, а также улучшить экологическую обстановку в регионе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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