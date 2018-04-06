Более 2 тысяч бухт контрафактного телекабеля задержала Владивостокская таможня
Более 2 тысяч бухт контрафактного телевизионного кабеля, маркированного товарным знаком «CAVEL», задержала Владивостокская таможня. Товар ввезен в порт Восточный из Китая без разрешения правообладателя. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.
Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая телевизионного кабеля, маркированного товарным знаком J&H.
При таможенном досмотре оказалось, что две трети товара (2004 бухт) имеют маркировку «CAVEL». Данный товарный знак принадлежит компании «Italiana Conduttori S.R.L.». Импортер не указал информацию о товарном знаке при подаче документов.
Так как у поставщика отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак, Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя. В результате выяснилось, что телевизионный кабель ввезен без разрешения и обладает признаками контрафактности. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное использование чужого товарного знака.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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