"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"
Владелец десятков предприятий по добыче и переработке морских биоресурсов, бизнесмен-миллиардер Олег Кан сбежал в Японию, испугавшись уголовного преследования. В офисах фирм Кана на Сахалине и в Приморье прошли обыски.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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