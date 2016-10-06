Наука — доступным языком! В федеральном университете на Русском острове молодые ученые провели урок для детей с нарушением слуха. Школьникам наглядно рассказали и показали, что такое нанотехнологии. На увлекательной лекции побывали и наши корреспонденты.

Одежда, меняющая цвет, липкая лента без грамма клея, специальная ткань, отталкивающая воду — все это и многое другое ученые по всему миру изобретают благодаря нанотехнологиям. Об уникальных открытиях, узнали и юные школьники. Все ребята с нарушениями слуха, но это не мешает им постигать азы большой науки.

Александр Самардак, ведущий научный сотрудник лаборатории пленочных технологий: «Мы хотим показать, что нарушение слуха — это не препятствие в науке. Ребенок может заниматься наукой и с таким недугом».

Алексей Огнев, ведущий научный сотрудник лаборатории пленочных технологий: «Здесь мы перелагаем такую уникальную возможность, когда можно прикоснуться к наномиру! То есть фактически мы предлагаем детям увидеть, как ведут себя наноматериалы, из чего они сделаны, как конструировать наноматериалы, как их можно исследовать и посмотреть».

Ученые читают лекцию в паре с учителем химии и биологии, которая преподает ребятам в коррекционной школе-интернате. Женщина старается по минимум использовать жесты. Информацию передает при помощи активной мимики — дети должны учиться хорошо читать по губам, а затем стараться как можно четче отвечать или задавать вопросы.

Валентина Кузьмина, учитель биологии и химии Коррекционной школы-интернат 1-го вида: «Как химию, например, серную кислоту, можно показать жестами. Или произнести жестами. Или формулу вещества показать жестом. Только сказать. Они у меня должны говорить. Мы их учим говорить».

Наука — как социальный лифт. Ведь знакомство слабослышащих ребят с научно-исследовательской работой позволит им в будущем не только вести активную жизнь. Но и даст шанс пробиться к высотам, став ученым мирового уровня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]