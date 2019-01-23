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Во Владивостоке совершено вооруженное нападение на троих подростков

Во Владивостоке совершено вооруженное нападение на троих подростков

Фото: 31TV.RU

Во Владивостоке совершено вооруженное нападение на троих подростков. Угрожая школьникам пистолетом, злоумышленник забрал у них дорогие смартфоны и скрылся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло возле одного из домов по улице Сахалинской, где к троим 16-летним школьникам подошел вооруженный пистолетом мужчина, скрывавший лицо шарфом. Угрожая двум несовершеннолетним девушкам и молодому человеку оружием, преступник забрал у них смартфоны марки iPhone и быстро скрылся с места происшествия. Потерпевшие сообщили о происшествии родным, которые и вызвали полицию.

Стражи порядка осмотрели место нападения и начали поиск подозреваемого в разбойном нападении. Личность преступника устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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