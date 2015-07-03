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Жительница Владивостока оставила без отопления жилой дом

Жительница Владивостока оставила без отопления жилой дом

Фото: gopb.ru

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение 44-летней жительницы краевого центра. Заявительница рассказала, что из её дома похищены чугунные радиаторы. В результате кражи приведена в негодность система отопления дома.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что на улице Курильская неизвестные отжали входную дверь и проникли в частный дом. Там они похитили металлические трубы и батареи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю гражданку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отделе полиции женщина дала признательные показания и пояснила, что сдала похищенное в пункт приема металла, а вырученные деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности фигурантки уголовного дела к ранее совершенным имущественным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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